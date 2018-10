Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hartveilig Drenthe: meer burgerhulpverleners nodig Erik van Tongeren schoot te hulp toen een teamgenoot van voetbal in elkaar stortte (foto: RTV Drenthe)

Drenthe doet het relatief goed als het gaat om de beschikbaarheid van reanimatieapparaten, de zogeheten AED's. Vier op de vijf apparaten is continue beschikbaar.

Twintig procent van de apparaten hangt in kantoren of winkels die niet dag en nacht toegankelijk zijn. Hartveilig Drenthe zou graag zien dat de betreffende kantoren en winkels daar verandering in brengen.



Een tekort in steden

Vooral in de steden is er een tekort aan AED's. "In het buitengebied doen mensen meer met elkaar en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor elkaar. Ze regelen dan als dorp een AED. In steden zie je dat mensen denken dat er snel een ambulance beschikbaar is. Maar die moet ook door de stad heen", zegt Ina Middelveldt van Hartveilig Drenthe. Ze roept mensen in de Drentse steden dan ook op om toch samen een AED aan te schaffen.



Wie bedient AED?

Meer AED's zijn nodig, maar mensen om ze te bedienen zijn minstens zo belangrijk. "De mensen die de AED's kunnen bedienen zijn niet altijd beschikbaar. Het enige dat je hoeft te doen is een reanimatiecursus volgen van een paar uur, de app Hartslag Nu downloaden en een account aanmaken", aldus Middelveldt.



Ze kan niet zeggen op welke termijn er een dekkend netwerk is van AED's en burgerhulpverleners.



Keeper redde teamgenoot

Het belang van reanimeren kent keeper Erik van Tongeren maar al te goed. Hij had een cursus gevolgd en twijfelde geen moment toen zijn teamgenoot van VV Dwingeloo tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar zakte. "Ik hoorde dat hij bij het ademen veel geluid maakte en toen hij neerviel kon ik al vrij snel een epilepsieaanval uitsluiten. Toen ben ik meteen begonnen met reanimeren", zegt Van Tongeren.



Andere teamgenoten hielpen bij de reanimatie en binnen een paar minuten was er een AED beschikbaar. Die hangt bij de VV Dwingeloo naast het veld. "Zonder die AED had hij het niet gered", aldus Van Tongeren.



Reanimeer ook zonder AED

Hartveilig Drenthe wijst erop dat AED's niet zaligmakend zijn. "Het is vooral belangrijk om binnen zes minuten te beginnen met reanimeren om de bloedcirculatie op gang te houden. Daarmee kan de schade aan de hersenen door zuurstofgebrek worden beperkt", besluit Middelveldt.