Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man uit Emmen blijft kinderporno verzamelen en krijgt tbs Een 32-jarige man uit Emmen krijgt tbs opgelegd voor het verzamelen van kinderporno (foto: Pixabay)

Een 32-jarige hardnekkige kinderpornoverzamelaar uit Emmen is veroordeeld tot tbs met voorwaarden. Hij werd vorig jaar opnieuw betrapt op het in het bezit hebben van de verboden porno. De man kwam vanaf 2002 met justitie in aanraking.

De eerste veroordeling van de man was voor brandstichting. Daarna volgden meerdere veroordelingen voor het bezit van kinderporno en misbruik van een minderjarige. De man ziet zichzelf het liefst als kermisexploitant. Daardoor kwam hij vaak op plekken waar jongeren en kinderen op afkomen. Hij mocht daarom geen kermissen bezoeken. Ook die regel lapte de man aan zijn laars.



Stelen kinderfiets

Vorig jaar werd hij aangehouden op een kermis in Wolvega. Hij stal op dat moment een kinderfiets. De agenten waren bekend met het zedenverleden van de man en bekeken zijn telefoon. Daarop werd kinderporno gevonden. In de woning van de Emmenaar stond op een computer eveneens kinderporno.



Seksuele stoornissen

De man kampt met seksuele stoornissen en is verstandelijk beperkt. Hij is zelf in het verleden misbruikt. De kans is groot dat hij zonder een behandeling opnieuw in de fout gaat. De rechter noemde het kwalijk dat de Emmenaar zich niet aan de regels houdt. Dit maakt de zaak alleen maar ernstiger.



De Emmenaar gaf op zitting aan dat hij een tbs-maatregel niet ziet zitten. De rechter ging hier aan voorbij, daarvoor is de verzamelwoede van de man te sterk.