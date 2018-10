Ruimte voor nieuwbouw in gemeente Tynaarlo

Het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Tynaarlo is weer een stapje dichterbij. Er is ruimte voor nieuwbouw, zo blijkt uit de resultaten van een woningmarktonderzoek dat het college van B&W vandaag bekend maakten.

In de komende tien jaar verwachten de onderzoekers dat de gemeente Tynaarlo met zo’n 470 tot 770 huishoudens gaat groeien. Een van de oorzaken van die groei is de krapte op de woningmarkt in Groningen Stad. Met name Eelde-Paterswolde en Zuidlaren profiteren hiervan.Ook in Vries is beperkte ruimte voor uitbreiding. Naar verwachting is het grootste deel van de vraag naar woningen afkomstig van 65-plussers. Wethouder Pepijn Vemer: "Er is ruimte in Vries, maar de vraag is beperkt en divers. We moeten een slim plan maken dat aansluit bij de behoeften in de markt. En juist om die reden gaan we belangstellenden en belanghebbenden vanaf de start betrekken bij de planvorming." Volgens het onderzoek bestaat de vraag in Vries uit betaalbare woningen voor gezinnen, compacte vrijstaande woningen voor senioren en (sociale) huurwoningen.In Zuidlaren zien de onderzoekers met name een vraag naar voor vrijstaande woningen. Daarnaast is er ruimte voor starterswoningen en ouderen die gelijkvloers willen wonen.De opdracht voor het woningmarktonderzoek werd eind vorig jaar gegeven. "Het onderzoek is er op gericht om een actueel beeld te krijgen van de woningmarkt en -behoeften in de gemeente Tynaarlo. Want de gemeente wil initiatieven en plannen in een aantrekkende woningmarkt op een goede manier af kunnen wegen", laat de gemeente weten.