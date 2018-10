Deel dit artikel:













Het telefoonboek verdwijnt, maar hoe zoek je dan een telefoonnummer op? In Assen krijgen ouderen via SeniorWeb computercursussen en daar hoort het zoeken van telefoonnummers op internet ook bij (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Steeds meer zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld. En als je op leeftijd bent, is die ontwikkeling soms maar moeilijk bij te benen. Na dit jaar komt er een einde aan het tijdperk van het papieren telefoonboek. En dus zul je op internet naar telefoonnummers moeten zoeken.

Geschreven door Ineke Kemper



In Assen krijgen ouderen via SeniorWeb computercursussen, en daar wordt ook het telefoonboek behandeld. Een nummer online opzoeken valt nog niet mee. "U moet wel even geduld hebben, hoor", vertelt een van de cursisten als ze ons wil laten zien hoe het moet.



Leeftijd van de wijzen

"Ik heb de leeftijd van de wijzen bereikt, ik ben 90 jaar, maar toch moet je even een stap zetten hoor. Je moet naar zo’n cursus, een boek kopen, zo’n computer en dan nog met de auto hier naartoe, want ja dit zit je niet zomaar achter op de fiets", vertelt een andere cursist.



De ouderen hebben moeite met de digitalisering, maar na een beetje hulp komen ze er wel uit. "Ik moet gewoon blijven oefenen en anders kom ik volgend jaar terug voor een opfriscursus."



Het oude papieren telefoonboek hoeft trouwens niet meteen bij het oud papier. Telefoonnummers worden niet vaak gewijzigd dus je kunt er nog een tijdje mee vooruit. "En anders kun je er ook prima de kachel mee aanmaken", geeft de wijze meneer nog als tip mee.