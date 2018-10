Erik ontspoorde door een oorlogstrauma: 'Ik was ineens m'n jeugd kwijt'

Erik is 18 jaar als hij wordt uitgezonden naar Libanon, waar begin jaren '80 een hevige burgeroorlog woedt. Hij zoekt het avontuur, maar vindt alleen maar ellende. Na z'n uitzending ontspoort hij. "Toen ik in Libanon het vliegtuig uitstapte, was ik m'n jeugd kwijt."

Je bent nooit rustig. Erik