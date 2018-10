Zustermonument weer vernield: dorpsbestuur Klazienaveen stopt restauratie

Het dorpsbestuur van Klazienaveen is er klaar mee. Afgelopen weekend werd het Zustermonument in het dorp alweer vernield.

Het monument, dat vlakbij de katholieke kerk in Klazienaveen staat, is nu in korte tijd zeven keer beschadigd. "Je wordt er moedeloos van. Het was net gerestaureerd, maar de paaltjes zijn eruit geschopt, de staaldraden hangen en het bankje is vernield", sombert Jan Gerfen van EOP Klazienaveen. "Het is net alsof ze er een sport van maken."Het voorval is in de raad besproken. "De gemeente zou kijken wat ze kan doen, maar tot nu toe hebben we niks gehoord, en de politie heeft het te druk."Alsof de vernielingen niet vervelend genoeg zijn, werden afgelopen zondag ouderen, die in de buurt wonen van het monument, bedreigd door een groepje. "Dan zakt je de moed helemaal in de schoenen."Gerfen geeft aan dat het monument nog eens te laten restaureren vergeefse moeite is. "Dat is geldverspilling. Het is een zootje, en het moet nu maar een zootje blijven. Erg jammer, ook omdat er vrij veel geld in geïnvesteerd is."Het kunstwerk is in 1996 neergezet ter nagedachtenis aan het klooster en de huishoudschool. In een korte tijd is het monument al zes keer beschadigd.