WK 2019 stap dichterbij voor Vivianne Miedema

VOETBAL - Met een 1-2 winst hebben de de Nederlandse voetbalsters zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor deelname aan het wereldkampioenschap van 2019 in Frankrijk.

De regerend Europees kampioen rekende in de halve eindstrijd af met Denemarken. De Hoogeveense Vivianne Miedema begon niet in de basis, maar viel ongeveer twintig minuten voor het einde in. Ze scoorde niet. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Lineth BeerensteynNa de zege van 2-0 in de thuiswedstrijd van vrijdag, won Oranje de return in Viborg ook.Denemarken nam al vroeg de leiding en kwam na vijf minuten op voorsprong. Dominique Bloodworth maakte in het zestienmetergebied een overtreding op Pernille Harder. Nadia Nadim benutte de strafschop. Lineth Beerensteyn nam in de zevende minuut de gelijkmaker voor haar rekening. De spits van Bayern München scoorde met haar hoofd, op aangeven van Desiree van Lunteren.Denemarken had in de tweede helft het initiatief en drukte Oranje achteruit. Het team van bondscoach Sarina Wiegman ontsnapte meerdere keren aan een achterstand. In blessuretijd scoorde Beerensteyn aan de andere kant wel: 1-2.In de finale van de play-offs treft Nederland in november de voetbalsters van Zwitserland.