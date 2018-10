Projectleider jongerenstichting Catch verzwijgt salaris; gemeente stopt subsidie

De gemeente Emmen eist een deel van de subsidie terug die jongerenstichting Catch in 2017 en 2018 kreeg. Aanleiding zijn de loonkosten van Kadir Arslan, de projectleider van Catch. Hij is de enige betaalde kracht binnen de stichting. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat Arslan onterecht geld van de gemeente heeft ontvangen, omdat hij onjuiste informatie verschafte over zijn inkomsten.

Dat meldt emmen.nu Catch is een jongerenstichting die voornamelijk actief is in de wijk Angelslo in Emmen. De organisatie ondersteunt jongeren bij het bouwen aan hun toekomst. Wethouder Kleine is geschrokken van de bevindingen. "Via via kwamen we dit op het spoor", laat hij in een reactie weten.Afgelopen maand kwam de gemeente erachter dat Arslan nog steeds loon ontvangt van Defensie, omdat hij er nog in dienst is. Dit terwijl hij in 2017 aangaf deze baan te hebben opgezegd voor een dienstverband bij de stichting die hij in 2016 zelf oprichtte. Hij nam ook ontslag, maar keerde in 2018 weer terug in dienst bij Defensie. Dit meldde Arslan echter niet aan de gemeente.Het college vordert een bedrag van 37.500 euro terug. Daarnaast zijn alle subsidiebetalingen aan Catch per direct stopgezet. De verleende subsidies in 2017 en 2018 zijn volgens de gemeente wel naar behoren besteed en hoeven daarom niet worden terugbetaald.Wat dit allemaal voor de toekomst van de stichting betekent, kan de wethouder nog niet zeggen. "Onze eerste zorg zijn de jongeren in de wijk Angelslo en dat zij een plekje krijgen. Ik kijk inmiddels verder dan de stichting."Het nieuws werd vandaag aan de stichting medegedeeld. Ook Kadir Arslan was bij dat gesprek aanwezig. Volgens Kleine was de projectleider niet blij met de mededelingen. "Formeel is de heer Arslan nog verbonden aan de stichting. Er moet nu door de mensen van Catch besloten worden wat ze willen."Volgens emmen.nu laat Arslan weten dat er vanuit de stichting bezwaar wordt aangetekend tegen het besluit. De projectleider was niet te bereiken door RTV Drenthe voor commentaar.