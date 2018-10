Hoogeveen wil uitstel van deadline nieuwe ijsbaan

Hoogeveen wil van de provincie Drenthe uitstel van de deadline voor de ijsbaan. De gemeente vraagt een jaar extra tijd, om zo de miljoenensubsidie niet mis te lopen.

Op 1 januari 2020 zou de ijsbaan in gebruik moeten zijn, om de beloofde vijf miljoen van de provincie ook te krijgen. Maar die voorwaarde gaat de gemeente door allerlei problemen bij lange na niet halen.Gisteravond was er op het provinciehuis een vertrouwelijke bijeenkomst. Daar presenteerde een grote Hoogeveense delegatie het ijsbaanplan met overdekt zwembad aan Statenleden, met het uitdrukkelijke verzoek om meer tijd te krijgen voor realisatie.Diezelfde Staten stemden ruim een jaar geleden ook in met de miljoenensteun voor het Hoogeveense ijsbaanplan, toen nog zonder zwembad. De voorwaarde was toen wel dat de kunstijsbaan begin 2020 klaar zou zijn.Assen was destijds ook in de race voor de miljoenensubsidie, met het plan voor Ice World Drenthe bij het TT Circuit. De provinciehoofdstad werd tot haar grote woede gepasseerd, omdat Hoogeveen als eerste zijn ijsbaanplan financieel rond had.Maar Hoogeveen zit inmiddels in grote tijdnood. De deadline van 1 januari 2020 is niet meer haalbaar. Zo loopt er nog een rekenkameronderzoek naar de financiering van het project, omdat de raad grote twijfels heeft of alle cijfers wel kloppen. Verder moet het bouwproject nog aanbesteed worden en daar gaat zo een aantal maanden overheen.Ondertussen zijn er in de bouw ook prijsontwikkelingen geweest. Daardoor worden de berekende kosten, nu al 32 miljoen, hoger dan verwacht.Wanneer de provincie definitief beslist over het verzoek om uitstel van Hoogeveen, is nog niet duidelijk. Maar op 14 november staat de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering op de agenda.