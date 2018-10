VVD-Statenfractie wil opheldering over plannen zonneparken

De VVD-fractie in Provinciale Staten wil van gedeputeerde Tjisse Stepstra weten hoe het nu zit met alle huidige plannen voor zonneakkers. Vorige week heeft PS de nieuwe omgevingsvisie vastgesteld, met daarin meer mogelijkheden voor de provincie om invloed te hebben op de plaatsing van zonneparken. Maar hoe zit het met alle lopende plannen, vraagt de partij zich af.

"We zien in de media dat nu op allerlei plekken gemeenten bezig zijn met toestemming geven voor zonneparken op plekken die op het eerste gezicht niet passen . Maar mogelijk hebben ze de kaders daarvoor al eerder wel afgestemd met de provincie en pasten ze toen nog wel binnen de oude omgevingsvisie", zegt VVD-Statenlid Ton Serlie.De VVD wil daarom een overzicht van alle zonneparken, toetsingskaders en zonnekaarten (voor zover niet al reeds in gebruik genomen) welke binnen de oude omgevingsvisie met gemeenten zijn afgestemd. En wat vervolgens het oordeel van de provincie is geweest Ook wil de VVD weten welke plannen onder de oude omgevingsvisie wél en onder de nieuwe omgevingsvisie niet zouden worden goedgekeurd. Lees hier meer over het verschil tussen de oude en nieuwe omgevingsvisie , als het gaat over duurzame energie.Er zouden inmiddels voor 3.000 hectare aan plannen voor zonneakkers zijn. Volgens gedeputeerde Stelpstra is daarvan nog maar 300 hectare heel concreet. Stelpstra is samen met de gemeenten bezig met het maken van een Regionale Energie Strategie (RES).Drenthe moet in 2030 twintig petajoule aan duurzame energie opwekken. Zoals het er nu uit ziet moet een flink deel uit zonne-energie komen. Een aantal statenleden had het beter gevonden als eerst de RES was afgerond en daarna de omgevingsvisie.