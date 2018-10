Deel dit artikel:













Platform Storm wil miljoenen claimen bij windboeren Platform Storm wil honderden miljoenen claimen bij de windboeren (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

Platform Storm wil een stevige schadeclaim bij de windboeren in de Veenkoloniën neerleggen. Door de windplannen zijn volgens het platform veel huizen in het gebied flink in waarde gedaald en daarvoor moeten de windboeren betalen.

Speciaal voor de claim richt Platform Storm aanstaande dinsdag de stichting Windturbine Megaschadeclaim op.



Berekening

"De gemiddelde waarde van huizen is 200.000 euro. De waarde is gemiddeld al gedaald met tien procent, dus 20.000 euro. Maal 25.000 huizen kom je op 500 miljoen euro. Maar ik ken ook mensen die al 100.000 euro aan waardedaling hebben", vertelt Jan Nieboer van Platform Storm.



Er heeft zich nog niemand bij de claim aangesloten - dat kan nog niet doordat de stichting nog niet bestaat - maar wel zijn er mensen die individueel al schade aan het claimen zijn. Nieboer: "Die vijftig kunnen zich misschien bij ons aansluiten als ze willen."



Schaduwwerking

Dat er nog helemaal geen windmolens staan betekent volgens Nieboer niet dat mensen geen schade leiden als gevolg van de waardedaling. Zogeheten schaduwwerking. "De gemeente Aa en Hunze heeft al berekend dat de windplannen leiden tot een lagere WOZ-waarde. Zo is er iemand die al drie kopers voor zijn huis heeft gehad die, doordat ze niet bij windmolens willen wonen, zijn afgehaakt", zegt Nieboer.



Zon in plaats van wind?

Inwoners van de Veenkoloniën strijden al jaren tegen de plannen voor Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Ze zijn bang dat de windmolens het landschap verpesten en overlast veroorzaken. In plaats daarvan stellen de inwoners een zonnepark voor. Nieboer: "De gemeente Borger-Odoorn heeft al veel met inwoners gesproken over geschikte plekken voor zonne-initiatieven. Men wil niet dat de markt bepaalt wat er komt, maar dat er met de inwoners gepraat wordt."