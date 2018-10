Deel dit artikel:













Ex-verslaafde schrijft boek: 'Ik ben bijna vermoord, gegijzeld geweest en verkracht' Monique de Graaf schrijft een boek over haar ruige drugsverleden (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Monique de Graaf uit Valthermond heeft veel meegemaakt. Door het schrijven van een boek over haar verleden hoopt ze jongeren te waarschuwen. De boodschap: zoek je geluk niet in drugs.

Geschreven door Martijn Klungel

Op 15-jarige leeftijd liep De Graaf weg van huis. Ze dacht dat ze de wereld wel aankon, maar dat blijkt later toch niet zo te zijn. Ze raakt verslaafd aan drugs. "Ik gebruikte heroïne en cocaïne. Ik ging dagen door, waardoor mijn lichaam eigenlijk zei: 'je bent nu helemaal op' en dan viel ik gewoon weg", vertelt de inmiddels 49-jarige De Graaf.



Prostitutie

En dat is nog maar het begin van haar levensverhaal. "Ik was op een gegeven moment zo afhankelijk van harddrugs, zowel lichamelijk als geestelijk, dat ik uiteindelijk in de prostitutie terecht ben gekomen", vertelt ze. Het was een tijdelijke oplossing, omdat ze geld nodig had voor haar drugsverslaving.



Vervolgens ging het alleen maar bergafwaarts met haar. "De wereld van de drugs is heel hard en je kan er bijna niet uitkomen. Doordat ik de wereld van de drugs zat ben ik gegijzeld geweest, verkracht en bijna vermoord."



Het foute pad

Twee maanden lang was ze bezig met haar boek. "Het waren twee heftige maanden. Ik ging in mijn gedachten terug naar dat meisje van toen. Tijdens het schrijven voelde ik me beroerd. Ik had het gevoel had dat ik moest overgeven en m'n maag trok samen. Ik dacht alleen maar: hoe heeft het zo ver kunnen komen?"



Met haar boek Het foute pad wil de ex-drugsverslaafde maar één boodschap overbrengen: "Zoek je geluk niet in de drugs, want de drugs brengt je uiteindelijk geen geluk maar ongeluk."