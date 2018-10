Gemeente Assen eist naleving spelregels bij ijsbaanplan Hoogeveen

"De provincie moet zich aan de spelregels houden bij de afspraken met Hoogeveen over de bouw van een ijsbaan. Die regels zijn duidelijk."

Dat zegt wethouder Roald Leemrijse van de gemeente Assen in reactie op het nieuws dat Hoogeveen meer tijd wil voor de aanleg van de ijsbaan."De provincie heeft heel duidelijke spelregels afgesproken met Hoogeveen over de subsidie van vijf miljoen euro", zegt Leemrijse.De ijsbaan moet volgens afspraak voor 1 januari 2020 klaar zijn, maar die datum gaat Hoogeveen niet halen. Dat werd gisteravond bekend tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst op het provinciehuis. Als het Hoogeveen voor 2020 niet lukt vervalt volgens de regels de provinciale subsidie.Ook vanuit de gemeenteraad in Assen wordt met verbijstering gereageerd op het verzoek tot uitstel van Hoogeveen. Zo gaat Kees Boonzaaijer van Stadspartij Plop ervan uit dat de provincie "zich niet een tweede keer laat naaien".Assen is ook nog altijd bezig met plannen voor een ijsbaan. Wethouder Leemrijse zegt nu eerst af te wachten hoe het verder gaat met de plannen van Hoogeveen.