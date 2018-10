Grootste huizen van Drenthe staan in Westerveld

Bijna 200 vierkante meter. Dat is de oppervlakte van een gemiddeld huis in de gemeente Westerveld. In Meppel moeten ze het doen met gemiddeld 113 vierkante meter. Landelijk is het gemiddelde 119 vierkante meter.

Ook in de gemeente Assen, Emmen en Hoogeveen is het woonoppervlak kleiner dan gemiddeld. In Aa en Hunze en De Wolden staan juist weer grotere huizen. Bekijk op onderstaande kaart wat het gemiddelde woonoppervlak per gemeente is.Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat er meer kleine huizen bijgekomen zijn. De kleinste huizen van Drenthe staan in de gemeente Tynaarlo. 0,2 procent van de huizen daar is tussen de 2 en de 15 vierkante meter. Dat zijn zogenoemde tiny houses.Wat grootste huizen betreft, is de gemeente Westerveld koploper. Ruim 4 procent van de woningen daar is groter dan 500 vierkante meter. Bekijk in onderstaande grafiek hoe dat per categorie zit voor de Drentse gemeenten.