Agnes Bakker van IVN Agnes Bakker van IVN (foto: RTV Drenthe/Marike Goossens)

“Ik voel mij het gelukkigste boven Zwolle.” Agnes Bakker is opgegroeid in de provincie Groningen en voelt zich een echte Noorderling. Ruim veertien jaar werkt ze nu voor IVN, inmiddels als projectleider en coördinator van het onderwijsteam.

Ze is in Drenthe begonnen, maar nu werkt Agnes in de hele regio Noord. “Het werk is erg leuk door de afwisseling. Zo organiseer ik in Nationaal Park Lauwersmeer een vogelfestival en in Friesland ben ik bezig met het programma ‘Jong leren eten’. Dat gaat over duurzame en gezonde voeding voor kinderen en jeugd.”



Nationaal Park Drentsche Aa

Tijdens haar studie milieukunde komt ze in aanraking met IVN en meteen weet Agnes dat ze voor deze organisatie wil werken. Daarvoor moet ze ook les kunnen geven, dus gaat ze na haar studie verder met de Pabo. In het tweede jaar van de Pabo komt haar droom uit en start ze als projectmedewerker in het Nationaal Park Drentsche Aa. “Mijn favoriete plekje van Drenthe ligt in de bocht bij het Oudemolense Diep waar een touw hangt om te zwemmen.”



Als kind is ze al graag buiten. “Mijn ouders zeggen altijd: ‘Vroeger kon je niet fietsen met dat kind, dat zag altijd iets en dan lag ze weer naast haar fiets om een beestje in het gras te bekijken’. We gingen ook vaak kamperen en mijn ouders hadden een grote moestuin.”



Buitenspelen is leuk

“Buitenspelen is nog steeds een van mijn grote hobby’s. Mijn motivatie is om mensen te betrekken bij hun leefomgeving. Dan moet je ervoor zorgen dat je dat zelf ook blijft ervaren. Vroeger was ik echt een vogelmeisje. Dat ben ik een tijdlang kwijt geweest, maar omdat ik het vogelfestival organiseer is dat weer getriggerd. Dus loop of fiets ik nu elke week een rondje door De Onlanden met mijn verrekijker. Ik word rustig van de natuur. In onze drukke maatschappij is dat een vereiste om te zorgen dat je overeind blijft.”



Agnes geniet van de kleine dingen. “Onkruidjes tussen de tegels, het geluid van een wulp, en merels en koolmezen in de achtertuin. Laatst waren er ibissen in De Onlanden, dat is bijzonder en ik vond het leuk om ze te bekijken. Maar ik geniet dan ook van de lepelaars die daarachter rondscharrelen.“



Je hobby als werk

Ze heeft het geluk dat haar werk haar hobby is en andersom. “Al is dat soms lastig voor de balans tussen je privéleven en het werk. Maar dat is ook weer het leuke eraan. En al mijn collega’s zijn even gepassioneerd. Het allerleukste vind ik dat je de mogelijkheid krijgt om verschillende partijen met elkaar te verbinden om samen te werken aan de kanteling naar een duurzame wereld.”



IVN zet zich in voor de natuur in eigen omgeving. Voor Drenthe zou Agnes dan ook graag zien dat minder tuinen worden vol gelegd met stenen of tegels. “Laat ze maar een tegeltax invoeren zodat je moet betalen als je te veel tegels in je tuin hebt. En het zou mooi zijn om initiatieven zoals buurtmoestuinen meer te omarmen. Zo verbind je mensen met elkaar en met de aarde.”