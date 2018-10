Het Nedersaksisch kreg vanmiddag een neie status as taol. Naodat de handtiekening van minister Ollongren under een nei convenant stiet, is de taol, waorunder ok het Dréents valt, officieel underdiel van de taol in Nederland.

Maor wat holdt het Nedersaksisch nou precies in en wat betiekent die neie status nou eigenlijk? Veurzitter van het Huus van de Taol Anne Doornbos vertelt er alles over. In het Dréents vanzolf."Het Nedersaksisch wordt spreuken in Drenthe, Grunning, Overiessel, dielen van Friesland, dielen van Gelderland en op Urk. Daornaost spreekt ok méensen in grote dielen van Duutsland en op plaotsen in Polen en Denemarken een variant op het Nedersaksisch. In Europa bint er rond de vieftien miljoen méensen die de taol spreekt, waorvan veer miljoen in Nederland die het daogelijks gebruukt. De taol bestiet al hiel lang. Het stamt of van het Old-Germaans en was de voertaol van het Hanzeverbond.""Net as bijveurbeeld het Fries en het Limburgs is het Nedersaksisch erkend en vastlegd as een Eurropese minderheidstaol in het Europees Handvest veur regionale taolen of taolen van minderheden. Daorin bint verschillende hoofdstukken. Het Fries stiet in hoofdstuk drei, terwijl het Limburgs en het Nedersaksisch in hoofdstuk twei staot. Nedersaksisch is dus gien officiele taol. Nou is vastlegd dat er in elk geval een expliciete erkenning komp van het belang van het Nedersaksisch, dat het beter under de andacht bracht mot worden en dat de overheid zuch derveur inzet de taol wieder te verstarken.""Dat de regering zeg: 'het Nedersaksisch is belangriek,' vind ik eigenlijk het allerbelangriekste. Schoelen zulden met een beroep op het convenant structureel andacht kunnen schenken an het Dréents. Elke week een kwarteer lesgeven in het Dréents bijveurbeeld. Daornaost zal de overheid instanties en ok regionale umroepen as RTV Drenthe oproepen andacht te besteden an de streektaol. Die erkenning is slim belangriek. Dat zie je in Duutsland bij het Sorbisch. Dat was bijna oetstorven, maor nou wordt daor alweer in lesgeven.""Ik déenk dat het Dréents nog hiel lang, misschien wel honderden jaoren, een grote rol in het taolgebruuk en de identiteit van Drenthe zal speulen. Oeteindelijk zal de taol wel veraandern, dat gebeurt altied. Ok nou verdwient woorden. Een veurbeeld: het woord 'rief'. Dat betiekent hooihark, maor gienien gebruukt dat meer deurdat méensen dat veurwarp niet meer gebruukt. Maor dat het Dréents niet metgiet met zien tied is onzin. Der komt nog aaid neie begrippen bij. Piemelpuutie is zu'n woord. Dat betiekent condoom. De GGD gebruukt dat op sommige plekken in Drenthe bij de seksuele veurlichting.""Ik wil liever niet op de zaoken veuroet lopen. Ik tel mien zegenings nou en bin wies met dizze stap veuroet. Wij hebt twintig jaor probeerd erkenning te kriegen as taol, maor dat wil de overheid niet. Ze bint bang dat ze dan bijveurbeeld alle studieboeken van de universiteit in Enschede moet vertaolen in het Nedersaksisch, maor dat is hielemaol niet waor. Die erkenning nou is in elk geval al slim mooi. Wat de toekomst brengt ziet we wel."