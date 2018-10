Drugsafval bij Papenvoort nog niet opgeruimd

De tweehonderd zakken vol met drugsafval in de bossen bij Papenvoort zijn nog steeds niet opgeruimd. Door een misverstand tussen Staatsbosbeheer, de politie en de gemeente Aa en Hunze ligt het afval al twee weken in de natuur.

"Het klopt dat het er nog ligt", vertelt boswachter Martijn Harms. "Er was wat miscommunicatie, maar uiteindelijk gaan wij het opruimen."Volgens de boswachter zou de politie hebben gezegd dat de gemeente het afval zou verwijderen. Dat gebeurde niet. "Bij de gemeente zeiden ze daar niets van te weten en dat Staatsbosbeheer het moet weghalen. Wij zijn grondeigenaar dus dat gaan we ook doen", zegt Harms.In de zakken zit afval afkomstig van een hennepplantage. Er zit met name (vervuilde) grond in, maar volgens Harms kan het geen kwaad dat het afval nog even is blijven liggen. "Het heeft niet geregend en het vuilnis zit goed in de zakken, dus er is geen schade aan de natuur."Staatsbosbeheer heeft inmiddels contact gezocht met een afvalverwerkingsbedrijf. Dat gaat de zakken binnenkort opruimen. De rekening is voor Staatsbosbeheer. Het afval in Exloo, dat op dezelfde dag werd ontdekt, is al wel opgeruimd. Staatsbosbeheer vraagt mensen zich te melden die afvalzakken in het bos aantreffen.