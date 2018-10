Teleurstelling bij Drentse schaatsverenigingen

Drentse schaatsverenigingen reageren teleurgesteld op het nieuws dat de gemeente Hoogeveen de provincie heeft gevraagd om uitstel van de aanleg van een ijsbaan.

Hoogeveen zegt de deadline van 1 januari 2020 niet te kunnen halen en wil ruim een jaar extra tijd.Woordvoerder Sieme Kok van schaatsvereniging De Hunen in de Zuidoosthoek van onze provincie noemt het bijzonder triest dat nog langer gewacht moet worden op Drents kunstijs. "Wij schaatsen nu in Groningen. Ons ledenaantal is bijna gehalveerd. Wij zijn hier echt niet blij mee."Ook vereniging de IJshazen in Hoogeveen is er niet gelukkig mee. Toch houdt voorzitter Jaap Dekker vast aan het plan Hoogeveen: "We hebben liever een goede ijsbaan dan geen ijsbaan, dan moet het maar iets langer duren." Hij hoopt dat er toch binnenkort aanbesteed wordt. "We houden de moed erin."Voor schaatsbond KNSB-afdeling Drenthe komt het nieuws niet als een verrassing. "Het is jammer, maar op zich acceptabel, het is de enige route snel een ijsbaan te krijgen", zegt voorzitter Bart Jonkers. Hij hoopt dan ook dat de provincie vasthoudt aan het plan Hoogeveen. "Maar hoe langer het duurt, hoe slechter het is voor de schaatsverenigingen, vooral de jeugd komt niet."