Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Groningse rechter in de fout in burenconflict Dwingeloo De Raad van State vind dat de rechtbank een fout heeft gemaakt (Foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

De Raad van State heeft de rechtbank Noord-Nederland op de vingers getikt in een conflict over een nieuwbouwplan in Lhee, bij Dwingeloo. Desondanks handhaaft de Raad het bouwplan en staat de klager met lege handen.

In de uitspraak tikte de Raad vandaag de Groningse bestuursrechter op de vingers, omdat die niet heeft gewaakt voor het volledig vermijden van beïnvloedingsschijn.



Bezwaar

De rechter kwam tijdens de rechtbankprocedure ter plaatse van de bouwlocatie onderzoek doen. De eigenaren van het perceel wilden hun woonboerderij splitsen, het terrein ophogen, een nieuwe schuur bouwen en een nieuwe uitrit aanleggen. Hun buren maakten daar bezwaar tegen. Tijdens het rechterlijk onderzoek werden de buren van het nieuwbouwperceel gestuurd.



De Raad stelt vast dat er van het verdere onderzoek geen proces verbaal is opgemaakt en dus kan niet worden beoordeeld of de rechter al dan niet is beïnvloed. Om die reden heeft de Raad van State zelf nog eens alle bezwaren van de buren nauwkeurig beoordeeld.



Buren niet in gelijk

Die beoordeling helpt ze alleen niet verder. De Raad stemt alsnog in met de door de gemeente Westerveld verleende vergunning. Het bouwplan voldoet in principe aan alle geldende wet- en regelgeving. Ook met het grootste pijnpunt van de buren, de ophoging van het aangrenzende perceel, gaat de Raad akkoord. De ophoging is geen probleem omdat de eigenaren van het perceel het inpassingsplan intussen hebben uitgevoerd.



Dat betekent dat een deel van de ophoging inmiddels vlak is gemaakt en dat er geen messcherpe overgang meer is tussen de percelen van hen en de buren. Die messcherpe overgang was de belangrijkste reden voor een negatief advies van het Drentse Landschap.



Verder valt de hoogte van de nieuwe schuur binnen de maximale bouwhoogte van twaalf meter in het bestemmingsplan. De buren zullen de situatie naast hun land moeten accepteren.