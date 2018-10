Deel dit artikel:













Djammen: Hossende folkpunk met Ierse roots van McScallywag Hossen en dansen, zelfs in de bandruimte (Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Als je de muziek van de zevenkoppige band McScallywag hoort, wil je al snel inhaken met een glas bier in je hand.

Geschreven door Robbert Oosting

"We zijn gewoon een stelletje nuchtere Noordelingen die muziek maken en bierdrinken", vat gitarist en zanger Tom Kootstra het mooi samen.



Folkpunk

De muziek van McScallywag laat zich lastig in een hokje plaatsen, maar het heeft zeker invloeden van folk en van punk. "We wilden eigenlijk iets doen wat je niet veel tegenkomt", legt leadzanger en banjospeler Arian Sikkens uit. "We zijn begonnen in de punkrock en dat soort stijlen, maar dat werd een beetje saai en dat is er al heel veel. We wilden gewoon iets doen wat onderscheidend is."



Lastig genre

Zo'n band heb je niet zomaar bij elkaar. "Het is best wel moeilijk om goede instrumenten te zoeken", vertelt zanger en gitarist Ashley Buitenwerf. "Het heeft heel lang geduurd." Jarenlang oefende de band in Assen, maar is inmiddels naar een repetitieruimte in Groningen verhuisd.



Inmiddels heeft de band een accordeonist, een cellist en een akoestische gitarist en die zijn best lastig te bereid te vinden om folkpunk te maken, volgens de bandleden. "Dan heb je wel het team compleet", zegt Buitenwerf. "Hoeveel mensen spelen accordeon in een punkrockband? Bijna geen."



Nieuw werk

Al is het vinden van plekken om op te treden nog niet gemakkelijk en is de muziek niet bij iedereen bekend: McScallywag gaat er voor de volle honderd procent voor. "We zijn bezig met een nieuwe cd en een nieuwe videoclip", vertelt Sikkens trots. "En vet hard ass-kicken overal", besluit hij.