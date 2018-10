Henk Wijngaard ontmoet nichtje Shania Twain voorlopig niet

Sinds Henk Wijngaard er twee jaar geleden achterkwam dat hij de oom is van countryzangeres Shania Twain, probeert de zanger uit Emmen haar te treffen. Even leek het te gaan lukken. Maar helaas, er komt geen ontmoeting tussen Henk en Shania.

Wel gaat de in Emmen woonachtige zanger naar een concert van Twain, meldt RTV Noord In 2016 kwam Wijngaard er achter dat Twain familie van hem is. "De vader van Shania Twain is een halfbroer van mij", aldus de zanger. ""Ze moet dus eigenlijk oom tegen me zeggen." Wijngaard deed al wel eerder pogingen om Twain te ontmoeten, maar die mislukten. Maar onlangs kreeg hij van evenementenorganisatie Mojo een VIP-kaart . Een ontmoeting leek een stapje dichterbij.Sinds Wijngaard weet dat Twain zou optreden in Amsterdam, stelde hij alles in het werk om zijn nichtje persoonlijk te zien. Aanvankelijk leek dat te kunnen. "Maar uiteindelijk kreeg ik helaas geen voet tussen de deur, ze wordt rondom het optreden ontzettend afgeschermd."Wat de oorzaak is dat Twain niet meewerkt, durft hij niet te zeggen. "Toen Shania een keer te gast was in de show van Oprah Winfrey en gevraagd werd naar haar biologische vader - mijn halfbroer - deed ze of haar neus bloedde. Alsof hij nooit bestaan heeft. Of dat de reden is dat ik Shania niet kan ontmoeten? Ik durf het niet te zeggen."Toch kan Wijngaard er niet mee zitten dat het niet van een ontmoeting komt. Voor hem is de puzzel compleet met het concertbezoek. Toch vermoedt de zanger dat hem nog wel iets te wachten staat richting het concert. "Ik begreep dat Giel Beelen een verrassing voor mij in petto heeft. Nee, geen idee wat. Ik laat me verrassen."