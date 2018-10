Deel dit artikel:













Tien huurders van Domesta testen duurzame maatregelen: 'Misschien is het in de praktijk wel heel anders' Tien huurders van Domesta testen duurzame maatregelen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Niet zomaar de cv-ketel vervangen voor een ander systeem of zonnecollectoren plaatsen, maar huurders zelf laten testen en proberen wat voor hen werkt.

Geschreven door Janet Oortwijn

Woningcorporatie Domesta is met de zogeheten duurzame verkenners aan de slag gegaan. Bij de tien huurders die verspreid over Zuidoost-Drenthe wonen, is het huis aangepast.



'Bijdragen aan de toekomst'

"Alles stond op de kop", lacht Muriel de Vries uit Zandpol, die daar met haar drie kinderen woont. "Ik heb zonnecollectoren gekregen, die voor warm water zorgen. En panelen, warmtepomp, nieuwe radiatoren. Daarnaast is alles geïsoleerd."



De warmtepomp oogt op het eerste gezicht net als een koelkast. Een grote witte kast staat in de bijkeuken. De zonnecollectoren op het dak zorgen voor verwarmd water. De cv-ketel is verdwenen.



"Het gaat schelen in de portemonnee, want ik ga ook nog van het gas af", zegt De Vries. "Daarnaast vind ik ook dat ik moet bijdragen aan de toekomst."



Huis levert net zoveel op, als dat het verbruikt

De woning wordt energieneutraal gemaakt. Oftewel: de woning levert evenveel energie op als dat het verbruikt.



Domesta wil in 2040 bijna alle 10.000 huurhuizen die het bezit, energieneutraal hebben.



Pilot

"Dat is ambitieus", zegt adviseur duurzaamheid en innovatie, Jeroen Hengeveld. "We kijken ook of dat haalbaar is. Deze pilot met de tien huurders draagt daar zeker aan bij."



De huurders testen een jaar lang de duurzame maatregelen en houden hun energieverbruik bij. "Misschien werkt het op papier wel heel anders dan in de praktijk. Dat gaan we zien", lacht De Vries.



"Alle smaakjes zitten erbij", zegt Hengeveld. "Verschillende soorten pompen etcetera. We denken dat dit representatief is voor de andere huurwoningen."



Na dat jaar wordt de pilot geëvalueerd en hakt Domesta de knoop door voor de rest van de huurwoningen.