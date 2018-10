Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van ouds bekend en goed beklant: boek over 144 jaar Asser hotelhistorie Hotel de Jonge in 1960 In de jaren '20 zag de Brinkstraat er anders uit dan vandaag

Amateurhistoricus Henk Luning dook in de geschiedenis van het bekende Asser Hotel de Jonge. Het resultaat: een boek vol verrassende verhalen.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Hotel de Jonge heette van origine Logement de Hoop, toen het in 1850 in het centrum van Assen verrees. Jan Oostergetel leende 4.600 gulden voor de bouw van zijn hotel. Hij probeerde de loop de zaak te brengen door er onder meer verkopingen van onroerend goed te organiseren.



Toen hij zes jaar later overleed lukte het zijn weduwe niet voldoende met de zaak te verdienen, gedwongen verkoop volgde.



Mooi zingende kanaries

Na een vijf jaar durend intermezzo als Hotel Dijkstra kreeg Hotel de Jonge in 1874 zijn huidige naam, met de 32-jarige kasteleinzoon Herman de Jonge als eigenaar. Nog steeds waren er in het hotel veel onroerend goedveilingen, maar het werd ook steeds meer een vergaderlocatie.



Ook heel andersoortige veilingen vonden er plaats, zoals in 1878 de veiling van Japans en Chinees porselein en zes jaar later werden er 'mooi zingende kanaries' verkocht. Je kon je er eenmaal per maand laten knippen door kapper Caspari en later hielden ook een tandarts en twee oogartsen zitting in het hotel.



In 1914 kwam een einde aan het de Jonge tijdperk, maar de naam bleef voor het hotelgedeelte gehandhaafd. De gelagkamer kreeg de naam van de nieuwe eigenaar: café Alma. Alma organiseerde biljart- en kaartwedstrijden om 'hazen en eendvogels'.



In de jaren erna deden verscheidene ondernemers een gooi naar succes met Hotel de Jonge en allemaal hadden ze leuke nieuwigheden voor het publiek. F. Everards (1918-1924) kwam met een strijkorkestje op de zaterdagavonden, onder J.M. de Vries (1924-1946) mocht het hotel de naam Bondshotel dragen, goedgekeurd als overnachtingsmogelijkheid voor fietsers. In 1940 kwam er stromend water op alle kamers.



Helderziende

Ook de na-oorlogse eigenaars bleven inventief in het trekken van een divers publiek. Men kon bij hotel de Jonge terecht om zich een korset te laten aanmeten, maar ook om een helderziende, psychometrist, of Rabindra, internationaal telepaat, te raadplegen.



Henk Luning (1935) beschrijft in zijn boek Van ouds bekend en goed beklant het Asser hotel tot op de dag van vandaag. Woelige tijden, gewelddadige TT-nachten en ingrijpende moderniseringen passeren de revue.



Luning vertelt er op zondag 14 oktober a.s. over in de uitzending van Drenthe Toen; het actuele programma over de Drentse geschiedenis op radio Drenthe. De uitzending is tussen 14 en 16 uur.