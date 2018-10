Medewerkers metaalbedrijven in Emmen staken opnieuw

Werknemers van meerdere metaalbedrijven in de regio Emmen leggen vanaf maandag 48 uur het werk neer. Het is de tweede keer dat de metaalwerkers uit de regio Emmen staken.

Het gaat onder meer om medewerkers van Prysmian Draka, VDL Wientjes Emmen, Resideo (voormalig Honeywell) in Emmen en Rademakers Gieterij in Klazienaveen.Al maanden staken metaalwerkers door het hele land heen. Ze doen dat in estafettevorm, waarbij de stakingen elkaar nu in het noorden opvolgen. Eerder staakten diverse bedrijven in Friesland en ook bij Stork in Delfzijl werd in het chemiepark het werk neergelegd. Ook in juni legden medewerkers van vier metaalbedrijven in Emmen het werk neer.Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren.Johan Weijenberg, bestuurder FNV Metaal: "Veel stakers doen mee omdat de werkgevers onder het mom van modernisering hen een kunstje willen flikken. Een van de werkgeversvoorstellen is dat bedrijven van de cao-loonsverhoging mogen afwijken zonder de vakbonden. Als dat gebeurt, is het hek echt van de dam. En dat in deze goede tijden voor de metalektro. Het is te bizar voor woorden."Weijenberg krijgt bijval van zijn collega Wilco van Niejenhuis, bestuurder bij CNV Vakmensen. "Het is nu tijd na een lange crisis dat de mensen er geld bij krijgen. Daarom moet die loonsverhoging nu goed en snel in orde komen."Onderdeel van de eisen van de bonden is ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen. Daarnaast stellen de bonden nog veel andere maatregelen voor over duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers. Ook moet er een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering en de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers moeten gelijk zijn.De cao Metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals diverse VDL-bedrijven, Stork, ASML, Fokker, DAF, Siemens en Scania.