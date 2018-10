Deel dit artikel:













Balletjes rollen voor de slachtoffers van Sulawesi Het is landelijke actiedag voor Sulawesi (foto: ANP/Koen van Weel)

Het is landelijke actiedag voor Sulawesi, het Indonesische eiland dat onlangs werd opgeschrikt door een aardbeving en een tsunami. Reden voor mevrouw Fifi Ali uit Gieten, en afkomstig van het eiland, om in actie te komen.

Om te helpen bij de wederopbouw op het eiland verkoopt zij Indische balletjes. "Mijn vriendinnen maakte Indische gerechten en ik wilde ook wat bijdragen. De kipballetjes kosten twaalf euro en de runderballetjes dertien. Van deze bedragen gaat vijf euro naar Sulawesi. De rest gebruik ik om nieuw vlees in te kopen", legt ze uit.



'Alsof het blaadjes waren'

Toen Fifi Ali van de natuurrampen hoorde, schrok ze enorm. "Ik heb daar nichten, ooms en tantes wonen, dus het was verschrikkelijk toen ik nieuws meekreeg. Eerst kreeg ik het bericht van mijn nicht 'er is hier een aardbeving'. Op tv zag ik vervolgens huizen en lantaarnpalen wegwaaien alsof het blaadjes waren. Daarna kreeg ik een tijd geen bericht meer, dus het was allemaal erg spannend. Gelukkig is de familie ongedeerd gebleven."



Tot nu toe heeft de Gietense dertien kilo aan balletjes gemaakt. Mocht je zin hebben in de Indische lekkernijen, dan kun je deze bestellen op haar Facebook-site. "En de mensen mogen natuurlijk ook altijd bij mij thuis langskomen."