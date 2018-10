Margreet Heithuis uit Buinen wint eerste Gouden Vlam

Supertrots is ze op de prijs, de KNCV Gouden Vlam. Margreet Heithuis uit Buinen glimlacht van oor tot oor, want de prijs is een erkenning voor het beste afstudeerverslag in de chemie in het mbo-onderwijs.

Heithuis volgde de studie Laboratoriumtechniek, richting Biotechnisch-analist aan de ROC Noorderpoort in Groningen."Ik had nog nooit van de Gouden Vlam gehoord", bekent ze eerlijk. het maakt haar niet minder trots. "Hij werd dit jaar voor het eerst uitgereikt, maar ik had wel gehoord dat het ging plaatsvinden."Op de vraag waar haar afstudeerverslag over ging, verzandt Heithuis door haar enthousiasme al gauw in allerlei jargon. Ze moet even lachen als haar gevraagd wordt of het ook in Jip-en-Janneketaal kan."Mijn afstudeerverslag ging over schimmel in de grond die rotting veroorzaakt. Wij hebben een manier ontwikkeld om dit te detecteren. De schimmel tast bijvoorbeeld uien aan. Boeren kunnen dan besmette velden detecteren, monitoren en actie ondernemen."Heithuis wil, als ze in de toekomst misschien uitgekeken is op labwerk, biologie geven op de mbo of middelbare school. "Ik wil het enthousiasme overbrengen op anderen, jonge kinderen enthousiast maken voor scheikunde, chemie en biologie. Het zijn vakken die nooit stilstaan."