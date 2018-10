Deel dit artikel:













Politie schiet op man bij aanhouding in Emmen Een traumaheli landde in De Haar, nadat de politie schoten moest lossen om een verdachte aan te houden (foto: Luuk Vrolijk) De politie schoot op de man bij de aanhouding in Emmen (foto: Van Oost Media) De politie schoot op de man bij de aanhouding in Emmen (foto: Van Oost Media)

In een woning aan De Haar in Emmen is vanmiddag een man gewond geraakt, nadat de politie op hem schoot bij zijn aanhouding.





De woning en de directe omgeving aan De Haar is door de politie afgesloten.



De politie ging naar het huis nadat er een melding binnenkwam. Waarover die melding ging, is nog niet bekend. In de woning heeft zich volgens de politiewoordvoerder iets afgespeeld waardoor de politie hem wilde aanhouden. Daarbij zag de politie zich genoodzaakt op de man te schieten. Hij is in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.