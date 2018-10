Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoe staat het met jouw Drèents? Test je kennis Wat betekent akkederen? (foto: RTV Drenthe / Leo Wassing)

Het Nedersaksisch is vanaf vandaag officieel onderdeel van de Nederlandse taal. Al zullen ze in Amsterdam en Rotterdam waarschijnlijk nog steeds fronsen bij het horen van de woorden 'akkederen' of 'siepel'.





Maar hoe zit het met jouw kennis van de Drentse taal? Doe onze korte quiz hieronder en test je Drèents!