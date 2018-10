Deel dit artikel:













Video: de restauratie van Landgoed Oldengaerde Havezate Oldengaerde is onderdeel van het landgoed (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Landgoed Oldengaerde is sinds 2013 in handen van Stichting het Drentse Landschap. De stichting is op dit moment bezig met het restaureren het landgoed. De ontwikkelingen kun je de komende tijd hier volgen.





Een deel van de Havezate blijft na de restauratie in gebruik bij de oorspronkelijke eigenaren. In een ander deel komen twee appartementen en een plek voor bijeenkomsten. Ook het koetshuis wordt verbouwd. Daar komt een beheerderswoning. In het bouwhuis wordt een vakantiewoning gemaakt.



Blog

Tijdens de renovatie houdt Frank van der Velden van Stichting het Drentse Landschap een blog bij. Zijn blogs kun je hier volgen.



