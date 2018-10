Deel dit artikel:













Onderzoek moet gezondheidsgevaren windmolens uitwijzen Hoe schadelijk zijn windmolens voor de gezondheid? (foto: Pixabay.com)

Hoe schadelijk zijn windmolens voor de gezondheid? Dat willen de mensen in de aangewezen windmolenregio graag weten. Gemeentes Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal zijn daarom samen met de actiegroepen Platform Storm en Tegenwind Veenkoloniën in gesprek over een onderzoek. Een zogeheten nulmeting.

Het onderzoek zou uit moeten worden gevoerd door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD) van Groningen en Drenthe.



Gezondheidstoestand

"In onze omringende landen is daar heel veel ervaring mee opgedaan. Het RIVM in Nederland wil dat niet overnemen. Toen hebben wij ingezet op een nulmeting. Wat is de gezondheidstoestand van de mensen nu? Bloeddruk, hartslag, longfunctie en dan gaan we, als dan onverhoopt toch die windmolens komen, nog een keer doen", aldus Jan Nieboer van belangengroep Platform Storm.



45 windmolens

In 2020 komen in het gebied 45 windmolens. "Er is inderdaad wel enige haast bij", zegt wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze. "Als je iets wilt zeggen over de situatie nu dan moet je dat doen vóór de molens er staan", aldus Lambert



Of het onderzoek er ook echt komt is nog niet duidelijk. De GGD's van Groningen en Drenthe hebben de opdracht nog in beraad.