OM eist tbs met dwangverpleging voor neersteken GGZ-medewerkster in Assen

Voor het neersteken van een medewerkster van GGZ-Drenthe is tegen een 45-jarige vrouw uit Assen tbs met dwangverpleging geëist. De daad was een wraakactie, zei de vrouw tegen de rechters. Ze was tien jaar geleden opgenomen geweest en was nog woedend over een onterechte opsluiting.

De vrouw procedeerde destijds tegen de instelling vanwege de opsluitingen. Ze won en ze kreeg 5000 euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Dit was volgens haar niet genoeg. Ze wilde ook erkenning. Ze wilde dat de instelling haar publiekelijk excuses aanbood. De oorspronkelijk Turkse vrouw werd door haar GGZ-verleden ook nog eens gepest en bedreigd door de Turkse gemeente, zei ze tegen de rechter.Ze zei dat ze die dag in oktober naar de Turkse imam in Rotterdam wilde. Voor de zekerheid kocht ze een mes. Toen las ze een artikel over een ontslagvergoeding voor een vertrekkende GGZ-directeur. "Mijn schadevergoeding was daarbij een schijntje", zei de vrouw. Ze stapte met het mes naar het hoofdgebouw van de instelling in Assen. Twee vrouwen achter de balie kregen pepperspray in hun gezicht gespoten en werden bedreigd.Een derde medewerkster kwam op het tumult af. Ook zij kreeg pepperspray in haar gezicht. Ze draaide zich om en de Assense stak met het mes in haar rug. Een long werd doorboord. Dit had dodelijk kunnen aflopen, zeiden de artsen later. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat de vrouw lijdt aan psychotische stoornissen en waanbeelden. De daad kan haar daarom niet worden aangerekend.De deskundigen adviseerden de mildere maatregel tbs met voorwaarden. Daarbij is een gedwongen opname niet nodig, zolang de voorwaarden worden nageleefd. De officier vond dat mens en maatschappij alleen kan worden beschermd wanneer de vrouw wordt opgenomen in een tbs-kliniek. De officier eiste voor het slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 16.000 euro.Uitspraak over twee weken.