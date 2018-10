Politiek Hoogeveen reageert op ijsbaan-soap

Nu de gemeente Hoogeveen heeft aangegeven uitstel te willen hebben voor het realiseren van de ijsbaan, dient zich er een nieuw hoofdstuk aan rondom het project. Want wat gaat er gebeuren: wordt de deadline verschoven of kan de gemeente nu fluiten naar de vijf miljoen euro subsidie, waardoor de stekker eruitgaat? Politici reageren op de ontwikkelingen.

Fractievoorzitter Jacob van der Heide van Gemeentebelangen Hoogeveen baalt van het nieuws. "Die vijf miljoen euro van Gedeputeerde Staten hebben we echt nodig", zo geeft hij te kennen. "We vinden het jammer dat de Staten die niet lijken te willen verstrekken. We snappen wethouder Erwin Slomp ook nog wel als hij zegt 'stekker eruit zonder die miljoenen."De plannen zijn volgens Van der Heide nog te redden, als Gedeputeerde Staten die vijf miljoen alsnog toezeggen. "Dit plan is een fantastische kans. Maar ik merk wel dat inmiddels het draagvlak voor de ijsbaan langzaamaan aan het verschuiven is binnen politiek Hoogeveen."Inge Oosting, fractievoorzitter van PvdA Hoogeveen, is kritisch. "Het is wel een toestand, hè?", zegt ze. "Wij zijn gisteren tussen vijf en zeven uur geïnformeerd. Uit die gegevens vraag ik me af of het project ooit wel echt onder controle is geweest."De PvdA is altijd kritisch geweest over de plannen, geeft Oosting aan. De fractievoorzitter vraagt zich hardop af wanneer het College op de hoogte was dat de deadline niet meer gehaald kon worden. "Als we terugrekenen dan lijkt dat rond medio september te zijn. Op 9 oktober zijn wij geïnformeerd. Dat had wat ons betreft direct gemeld mogen worden." Nu de vijf miljoen euro van Gedeputeerde Staten serieus op de tocht staat, is de PvdA nog meer tegen de gemeentelijke investeringen voor de ijsbaan."Het getuigt van gezond verstand dat er gevraagd is om uitstel", stelt Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van CDA. "Het plan dat er eerder lag, is onhaalbaar; zowel door de markt als de ambitie."Verder geeft hij aan een dubbel gevoel te hebben over de situatie. "Aan de ene kant waren de subsidievoorwaarden natuurlijk duidelijk. Aan de andere kant willen we dit goed aanpakken en aan de duurzaamheidsdoelstelling voldoen, en dat vergt zorgvuldigheid. Met de ijsbaan willen we een steentje bijdragen aan deze florerende provincie."Voor Marianne van der Tol van D66 komt het niet als een verrassing dat er om uitstel gevraagd wordt. "Het was duidelijk dat er al een tijdje gedoe was rondom de ijsbaan en het zwembad." Ze voegt eraan toe dat ze de situatie vooral teleurstellend vindt voor de Drenthe en haar inwoners. Het is zonde dat er nog steeds geen ijsbaan is in de provincie."Hoe het nu verdergaat, vindt Van der Tol nog lastig te zeggen. "We zullen het er met elkaar over hebben. Ik ben benieuwd welke route er gekozen gaat worden."