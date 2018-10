Gemeentehuis Beilen moet meer een ‘huis van de gemeente’ worden

Het was vanavond aan burgemeester Mieke Damsma van de gemeente Midden-Drenthe om de nieuw gerenoveerde entree van haar gemeentehuis te openen. Het gemeentehuis in Beilen is ruim een maand dicht geweest voor de verbouwing en is vanaf vandaag weer toegankelijk voor bezoekers.

Rood beklede loungestoelen, een extra ingang, een nieuw populair koffiezetapparaat en nieuwe kamertjes om rustig met bezoekers van het gemeentehuis in gesprek te gaan, het hoort allemaal bij de nieuwe hal van het gemeentehuis. In totaal trok de gemeente Midden-Drenthe drie ton uit om de hal grondig aan te pakken. Het meeste geld ging volgens burgemeester Damsma uit naar de ‘backoffice’, systeemaanpassingen en de gemeentewinkel.Door de aanpassingen moeten bezoekers, bewoners uit de gemeente Midden-Drenthe, zich meer thuis voelen. “We willen dat de gemeentehal meer is dan een wachtruimte. Het moet meer voelen als een ‘huis van de gemeente’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, legt Damsma uit. “Het is belangrijk dat mensen op bezoek komen want het is makkelijker om moeilijke dingen te bespreken als er fysiek contact is dan dat dat gebeurt door een telefoontje of via de mail. Op deze manier kunnen we echt beter met onze inwoners in gesprek gaan.”In de nieuwe hal van het gemeentehuis is geen politiepost meegenomen. “Nee, het nieuws dat het politiebureau aan de overkant dicht zou gaan werd pas na de verbouwplannen bekendgemaakt.” Of er ooit wel een politiepost komt laat Damsma in het midden. “We zouden het graag hebben, maar we zijn eerst nog druk aan het kijken of die mogelijkheid er wel is.”Ook aan de veiligheid van het personeel is gedacht. “Het was al niet mogelijk om zomaar naar boven, naar onze werkplekken te gaan, maar door ook de tweede trap af te sluiten is dat nog iets veiliger gemaakt”, legt ze uit.