Drèents Liedtiesfestival krijgt structurele steun van provincie

De provincie Drenthe gaat het jaarlijkse Drèents Liedtiesfestival structureel financieel ondersteunen.

Voor organisator van het Liedtiesfestival Bert Kamping was de toezegging een verrassing. "Ondanks dat we er met de provincie hier en daar wel eens over gesproken hebben. Duidelijk is dat het festival een grote groep jongeren van tussen de 16 en 30 jaar aanspreekt, met betrekking tot het Drents. Dat is een groep die normaal slecht wordt bereikt."Voor Kamping is het een opluchting dat de provincie het festival, dat sinds 2011 georganiseerd wordt, gaat steunen. "Tot nu toe werd het festival ieder jaar mogelijk gemaakt door incidentele financiering. Ieder jaar moesten we navraag doen. Wat dus betekent dat het verzoek ook kan worden afgewezen."Het Drèents Liedtiesfestival is een jaarlijkse zoektocht van Stichting REUR en RTV Drenthe naar het beste nieuwe Drentstalige lied. Deze zoektocht beleeft zijn finale in een grote live-tv uitzending op TV Drenthe.