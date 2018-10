Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hurry-Up begint tweeluik tegen Portugezen in Emmen De sporthal zat vol met supporters (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Ten koste van Olimpus-85 schaarde Hurry-Up zich afgelopen weekend bij de laatste 32 deelnemers van de Challenge Cup (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Ook was er volop versiering aangebracht (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up opent de tweeluik tegen Madeira Andebol bij de laatste 32 van de Challenge Cup in Emmen. Op 17 november om 18:30 staan beide ploegen in sporthal Angelslo voor het eerst tegenover elkaar.

Een week later valt de beslissing op het Portugese eiland. In hoofdstad Funchal worden de oranjehemden uit Zwartemeer om 17:00 verwacht voor de return in Europa.



Vrijgeloot

Ten koste van Olimpus-85 schaarde Hurry-Up zich afgelopen weekend bij de laatste 32 deelnemers van de Challenge Cup. De Moldaviërs werden twee keer met grote cijfers aan de kant gezet (30-16 en 42-21). Madeira Andebol stroomt pas in de aanstaande ronde van het bekertoernooi in.