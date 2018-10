Vacatures: de Mediaraad van RTV Drenthe zoekt nieuwe leden

De Mediaraad van RTV Drenthe is een orgaan dat de directie/hoofdredactie van RTV Drenthe gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid ten aanzien van het programma-aanbod online en op radio en televisie.

vertegenwoordigt binnen RTV-Drenthe, in brede zin, de sector zoals hierboven omschreven en is binnen deze doelgroep representatief in de provincie Drenthe.

is werkzaam (geweest) in deze sector en/of heeft hierin bestuurlijke ervaring.

heeft een brede belangstelling voor de diverse vormen van media.

is in staat een juiste afweging te maken tussen het algemeen belang van de omroep en de aandacht binnen radio en tv voor de eigen achterban.

luistert/kijkt regelmatig naar de programma’s van RTV Drenthe en volgt deze kritisch.

woont in de provincie Drenthe.

heeft geen dienstverband bij een commerciële- of andere publieke omroep.