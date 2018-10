Deel dit artikel:













Molenduinbad Norg bijna beste zwembad van het jaar Vorig jaar eindigde het Molenduinbad als eerste (foto: archief RTV Drenthe)

Het Molenduinbad in Norg is de titel 'zwembad van het jaar tot 100.000 bezoekers per jaar' kwijt.





Tijdens de ZwembadBranche Awards eindigde het zwembad op de tweede plaats achter Laco zwembad Oudenbosch. Vorig jaar sleepte het Molenduinbad de eerste prijs in de wacht.De prijzen voor de ZwembadBranche Award, een verkiezing van ZwembadBranche, zijn gisteravond uitgereikt in Utrecht. Gebruikers van de zwembaden konden hun bezoek aan de baden beoordelen. Het Molenduinbad kreeg als gemiddelde klantbeoordeling een 8,6.