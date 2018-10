Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 13 en 14 oktober De lichtjes van lichtkunstwerk Pixi wijzen je de weg in het donker (foto: By Knelis)

Met het weekend voor de deur zetten we weer een aantal leuke activiteiten in de Drentse natuur voor je op een rij. Ga op zoek naar paddenstoelen in Zuidwolde of naar stilte in natuurgebied Groote Zand.

Paddenstoelen excursie

Ga op zoek naar bijzondere paddenstoelen met Natuurvereniging Zuidwolde. Een natuurgids vertelt over de rol van paddenstoelen in de natuur en je ontdekt welke paddenstoelen eetbaar zijn. Voor kinderen is er een aparte gids. De wandeling start zaterdagmorgen om 9.30 uur. Meer informatie over de excursie vind je



Pixi avondwandeling bij het Boomkroonpad

Vorig jaar was het een groot succes en ook dit jaar kun je weer genieten van Pixi. Dit lichtkunstwerk wijst je de weg door de donkere bossen van Staatsbosbeheer rondom het Boomkroonpad. Zaterdagavond kun je op meerdere tijdstippen starten met de wandeling. Vergeet niet om je van te voren



Stiltewandeling Hooghalen

Zondagochtend kun je in alle stilte genieten van de natuur bij Groote Zand. Tijdens deze wandeling van Het Drentse Landschap in samenwerking met Yoase neem je deel aan mindfulness oefeningen. Halverwege is er tijd voor een kopje thee of koffie. De wandeling start om 8.30 uur. Ga op zoek naar bijzondere paddenstoelen met Natuurvereniging Zuidwolde. Een natuurgids vertelt over de rol van paddenstoelen in de natuur en je ontdekt welke paddenstoelen eetbaar zijn. Voor kinderen is er een aparte gids. De wandeling start zaterdagmorgen om 9.30 uur. Meer informatie over de excursie vind je hier Vorig jaar was het een groot succes en ook dit jaar kun je weer genieten van Pixi. Dit lichtkunstwerk wijst je de weg door de donkere bossen van Staatsbosbeheer rondom het Boomkroonpad. Zaterdagavond kun je op meerdere tijdstippen starten met de wandeling. Vergeet niet om je van te voren aan te melden . Meer informatie over Pixi lees je hier Zondagochtend kun je in alle stilte genieten van de natuur bij Groote Zand. Tijdens deze wandeling van Het Drentse Landschap in samenwerking met Yoase neem je deel aan mindfulness oefeningen. Halverwege is er tijd voor een kopje thee of koffie. De wandeling start om 8.30 uur. Hier vind je meer informatie.