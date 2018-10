Historische prestatie volleybalsters op WK

De Nederlandse volleybalsters zijn voor het eerst in de historie doorgedrongen tot de laatste zes landen op een wereldkampioenschap.

Het team van bondscoach Jamie Morrison, met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen in de startopstelling, pakte vanochtend op het WK in Japan tegen Servië de eerste set met 25-16. Dat was voor Oranje voldoende om een vervolg van het toernooi veilig te stellen. Ook de tweede (25-12) en derde set (25-20) gingen naar Oranje.Voor de Nederlandse vrouwen is het daarmee de beste prestatie ooit. Tot nu toe was de zevende plaats in 1998 de beste klassering op een wereldkampioenschap. Wel werd Oranje twee jaar geleden vierde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.In de derde ronde wordt in twee groepen van drie gestreden om vier plaatsen in de halve finales.