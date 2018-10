Stichting de Toegang in Emmen koerst af op tekort van miljoen euro

Stichting de Toegang in Emmen koerst af op een tekort van circa één miljoen euro in 2018.

Dat blijkt uit een brief van de gemeente Emmen aan de gemeenteraad. De Toegang is een organisatie waar inwoners terecht kunnen voor onder andere schoonmaakondersteuning, begeleiding of beschermd wonen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De stichting werkt in opdracht van de gemeente Emmen.Het aankomend tekort van een miljoen euro is veroorzaakt door het inhuren van tijdelijk personeel. De Toegang had moeite om personeel aan zich te binden en het verloop was groot. Om dit op te lossen werkt de stichting met tijdelijk personeel. Om tijdens en na de zomervakantie continuïteit te houden, zijn de contracten van dat tijdelijke personeel met een halfjaar verlengd.De Toegang kampt met problemen. Een advies van de WMO-raad luidde dat de bereikbaarheid en de procedures in adviezen beter kunnen. Ook blijven aanvragen te lang liggen, waardoor inwoners lang op zorg moeten wachten en wettelijke termijnen worden overschreden. De directeur is afgezet.De gemeente schrijft in de brief dat zij, na de ontstane onrust in juli, een verbetering in de samenwerking met de stichting ziet. Dit leidt volgens de gemeente tot een verbetering van de kwaliteit en minder onrust onder het personeel.De Toegang moet van de gemeente inzichtelijk maken welke besparingen er mogelijk zijn over 2018 en wat de consequenties daarvan zijn. Ook moet de stichting voor 1 november een realistische begroting voor 2019 inleveren en moet duidelijk worden wat de structurele kosten zijn.