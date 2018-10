Darter Frank Posthumus teleurgesteld in Assen vanwege uitblijven huldiging

Darter Frank Posthumus is teleurgesteld in de gemeente Assen. De Assenaar vestigde afgelopen maandag een officieus wereldrecord door ruim 60 uur non-stop te darten, maar krijgt geen huldiging voor zijn prestatie.

Darten wordt altijd laag op de kaart gezet. Onterecht, want darten is gewoon topsport. Frank Posthumus