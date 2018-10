Steeds minder huizen te koop in Drenthe

De krapte op de woningmarkt neemt toe. Het aantal huizen dat te koop staat in Drenthe is in een jaar tijd flink gedaald. Huizen staan bovendien steeds minder lang te koop, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In het derde kwartaal van vorig jaar stond een huis gemiddeld nog 115 dagen te koop, nu wordt een huis gemiddeld in 66 dagen verkocht. In totaal zijn er in het derde kwartaal 1.370 huizen verkocht door NVM-makelaars. Dat zijn er 10,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.De verkoopprijzen stijgen steeds verder. In het derde kwartaal van 2017 betaalde een koper gemiddeld 215.893 euro voor een huis, nu is de koopsom opgelopen tot 242.016 euro. Vooral in de omgeving rond Assen stijgen de huizenprijzen; die zitten ruim boven de prijzen van voor de crisis.De huizenmarkt in Nederland is volgens NVM zo erg ontspoord, dat alleen een nationaal woningbouwplan de zaak nog op de rails kan krijgen. Inmiddels zijn er ook steeds meer beleggers, expats en zelfs werkgevers actief op de markt, waardoor de huizenprijzen alsmaar verder oplopen.Makelaars merken dat multinationals soms een hele voorraad woningen kopen om huisvesting voor nieuw personeel veilig te stellen. Het grote probleem is het enorme tekort aan woningen. Het aantal te koop staande huizen is landelijk in een jaar met ruim 30 procent gedaald.De branche roept al een paar jaar dat er in Nederland veel te weinig wordt gebouwd. Tot 2030 zouden er 1 miljoen nieuwe huizen bij moeten komen, meent de NVM.