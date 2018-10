Deel dit artikel:













Mensen onwel door vreemde lucht bij bedrijf in Hoogeveen Honderd mensen moesten het pand uit (foto: Persbureau Meter) Medewerkers van het bedrijf verlaten het pand (foto: Persbureau Meter) Een aantal mensen is naar huis gestuurd omdat ze zich niet goed voelden (foto: Persbureau Meter)

Meerdere medewerkers van het bedrijf S.I.T Controls aan de Industrieweg in Hoogeveen hebben irritatie aan de ogen en luchtwegen. Zij zijn buiten door ambulancepersoneel behandeld. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij onwel was geworden.

Het bedrijfspand van S.I.T Controls werd eerder vanmorgen ontruimd, nadat er binnen een vreemde lucht te ruiken was. Honderd mensen moesten het pand uit. De brandweer verricht metingen om te kijken om wat voor lucht het gaat. Daarnaast onderzoekt de brandweer waar de stof vandaan komt.



Voor directeur Anton Tuinstra van S.I.T Controls is het onduidelijk wat de oorzaak is van de klachten. Er wordt volgens hem in het bedrijf niet gewerkt met gevaarlijke stoffen. S.I.T Controls ontwerpt systemen voor onder meer de beveiliging van gastoestellen.