Alescon Zuid verandert in werkvoorziening Stark

Alescon Zuid gaat straks door het leven als organisatie Stark. Dat maakte de sociale werkvoorziening vanochtend bekend tijdens een persconferentie in Hoogeveen.

Alescon wordt per 1 januari 2019 opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijk gedeelte. Onder het noordelijke gedeelte vallen de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo. Het zuidelijke gedeelte, waar de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe onder vallen, gaat nu verder in een nieuwe organisatie onder de naam Stark.Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. Het aantal mensen met een werkplek bij Alescon neemt jaarlijks met ongeveer 5 procent af. Aan de andere kant neemt het aantal cliënten van de sociale diensten toe. Daarom moest volgens de gemeenten iets aan veranderen aan de organisatie rondom Alescon."Door Alescon op te splitsen kunnen we de kennis en kunde van het werkvoorzieningsschap beter aansluiten bij de taken die de gemeenten hebben door de invoering van de Participatiewet", liet wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente De Wolden al eerder weten in een eerder interview Wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen is de bedenker van de nieuwe naam. De nieuwe naam (stark is het Drentse woord voor sterk, red.) zou de Drentse nuchterheid moeten uitstralen en staan voor het harde werken.