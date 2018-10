'Ik was in shock dat mijn zus verliefd werd op een vrouw'

Het is vandaag Coming Out Day. Een dag die de sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) moet bevorderen.

En zo'n dag is niet overbodig, vindt zanger Jeffrey Kuipers uit Hoogeveen, die zelf homo is. "Ik denk dat elke minderheid, zoals homo's, een stem moet hebben en dat er aandacht voor moet zijn."Zelf heeft Kuipers geen vervelende ervaringen gehad, tijdens en na zijn coming-out. "Ik kom uit Schoonoord. Ik merkte wel dat ik als tiener anders was. Ik hield van theater en dansen en niet van voetbal, maar ik heb er nooit problemen mee gehad."Kuipers vervolgt: "Ik ben gelukkig in een gezin geboren waar het helemaal niets uitmaakt. Als je bijvoorbeeld in een kerkelijke omgeving opgroeit, is het misschien moeilijker. Toen ik iets ouder werd, kreeg ik er wel wat last van, omdat ik dacht dat ik anders was. Maar ik heb er nooit slecht om gefunctioneerd."Maar zo gemakkelijk gaat het niet bij iedereen, weet de Hoogeveense zanger. "Om me heen merk ik wel dat er steeds meer homogeweld is in de grote steden. Dus het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben." En er zijn nog altijd mensen die niet uit de kast durven te komen. "Ik ken ook wel mensen die een jaar of vijftig waren en nog steeds met een groot geheim leefden. Ze zijn nooit hun echte ik geworden en ze hebben daardoor wel zware psychologische problemen. Dat is wel heel erg triest."Volgens Kuipers moet je zijn wie je bent en kun je dan gelukkig worden. "Een coming-out gaat niet alleen om bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het heeft met autonomie te maken. Iedereen die zichzelf is, kan een gelukkig leven leiden. Je moet niet iemand anders spelen. De meest mooie mensen zitten soms in de vreemdste verpakkingen", zegt Kuipers.Dat mensen soms vreemd op een coming-out reageren, betekent niet dat ze het niet accepteren. "Mijn zus is recent getrouwd met een vrouw. Ze was eerst met een man getrouwd en ik was de enige in de familie die in shock was, dat ze verliefd werd op een vrouw. Het heeft soms niets te maken met hoe je erover denkt. Soms moet je gewoon wennen en een toekomstbeeld bijstellen."Kuipers bracht in 2016 het nummeruit. Hij wil daarmee een statement maken dat je moet zijn wie je bent. "De reis die je maakt in je leven, wordt bepaald door waar je vandaan komt. Ik ben er groot voorstander van dat je moet zijn wie je bent. Daar word je veel gelukkiger van."