Jeff Vermeulen stopt met wielrennen Jeff Vermeulen stopt met wielrennen (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen (30) uit Exloo zet een punt achter z'n wielercarrière. De sprinter reed afgelopen seizoen bij VolkerWessels-Merckx van ploegleider Allard Engels uit Gieten. Hij begon z'n wielercarrière op de baan.

Geschreven door Karin Mulder

"Er waren nog wel wat prikkels om te blijven koersen. Zo komt Tijmen Eising volgend seizoen bij de ploeg fietsen en ik wilde eigenlijk ook ploegleider Allard Engels niet in de steek laten. Maar het werkt niet als je voor andere mensen blijft fietsen. En wielrennen is niet een sport die je er zomaar even bij doet", laat Vermeulen weten.



Op de weg won hij veel wedstrijden. Zo was hij twee keer de snelste in de PWZ Zuidenveltour. Ook won hij de Rondes van Groningen en Overijssel, de Omloop van de Glazen Stad en de Parel van de Veluwe. Daarnaast pakte hij ook etappes in Olympia's Tour, Franse rittenkoersen en won hij heel wat criteriums.



Profcarrière

Vermeulen had erg graag prof willen worden. In 2013 was hij er dichtbij. Maar toen werd hij geschorst vanwege een positieve uitslag na een dopingcontrole op het middel DMAA. Volgens Vermeulen kwam dat door een vervuild voedingssupplement. Afgelopen seizoen greep hij net naast de Nederlandse titel voor elite-zonder-contract.



Via z'n laatste ploeg VolkerWessels-Merckx is hij al één jaar parrtime aan de slag als verkoper binnendienst bij de Voskamp Groep in Assen. Een toeleverancier voor de bouw en industrie. Vanaf januari gaat hij fulltime aan het werk.