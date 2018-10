Deel dit artikel:













Lukt het de gemeente Noordenveld het Zuiderzeegeld op tijd te investeren? Zo moet het vernieuwde centrum in Roden eruit zien (foto: Gemeente Noordenveld) Zo moet de nieuwe bushalte in Roden eruit zien (foto: Gemeente Noordenveld)

Roden heeft nog recht op een miljoen euro om de infrastructuur te verbeteren in het dorp. Dat geld komt uit het potje dat bedoeld was voor de Zuiderzeelijn. Voorwaarde voor deze subsidie is wel dat het project voor 2020 gerealiseerd is. En dat gaat de gemeente Noordenveld niet lukken.

Geschreven door Marjolein Knol

Een vernieuwd busstation mét een hub, geen rotonde maar een kruising bij het Julianaplein in Roden en een herinrichting van de Kanaalstraat. Zo moet het dorp beter verbonden worden met Groningen en beter toegankelijk zijn.



Een jaar te laat

Dat plan ligt er al een tijd, maar de gemeente wachtte er nog even mee, omdat ze het centrum van Roden ook wil aanpakken. "En daardoor leverden de plannen vertraging op", zegt wethouder Henk Kosters. Een dusdanige vertraging dat de verbeterde infrastructuur van Roden pas in 2020 gerealiseerd is. Ofwel: een jaar te laat.



"We gaan in gesprek met de provincie en regio Groningen-Assen om te kijken of we uitstel krijgen voor de subsidie", zegt Kosters. De wethouder moet sowieso met beide partijen in gesprek omdat er ook nog een gat van een miljoen euro zit in de begroting van dit plan. "We hopen dat ze ons nog wat extra subsidie willen geven", aldus Kosters. "En anders moeten we bezuinigen."



Zuiderzeelijn

Het project om het openbaar vervoer in het dorp aan te pakken kost in totaal 3,4 miljoen euro. Het hele centrum van het dorp vernieuwen kost 8,1 miljoen euro. Daar moet de raad deze maand over beslissen, ook al ligt dit plan alleen nog op de hoofdlijnen vast.



De gemeente Noordenveld is niet de enige gemeente die de infrastructuur mag verbeteren met geld dat bedoeld was voor de Zuiderzeelijn. Het Noorden kreeg tien jaar geleden 2 miljard euro om de infrastructuur te verbeteren toen er een streep door de Zuiderzeelijn werd gezet.



In Drenthe wordt de FlorijnAs in Assen betaald met dit geld (het nieuwe station en de aanleg van nieuwe autotunnels), in Coevorden wordt het treinstation vernieuwd en Emmen krijgt een betere entree van de stad (de Hondsrugtunnel is al af).