Soort van de maand: het voedsel van de regenworm Een regenworm bestaat voor het grootste deel uit water (foto: Free Nature Images/Ab Baas)

In de maand oktober zetten we de regenworm in het zonnetje. Dat doen we samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Natuur en Milieufederatie Drenthe.





Met het blote oog is het lastig te zien, maar een regenworm heeft wel degelijk een voorkant met een kop en een achterkant. Hij heeft geen ogen of oren maar wel een mond en een bovenlip waarmee hij zijn voedsel vastpakt.



Geavanceerd doorgeefluik

De voedingsstoffen die hij nodig heeft, haalt de regenworm uit de plantenresten. De rest komt er aan de andere kant weer uit. Regenwormenpoep bestaat voor zo'n





Tekening: Elisabeth Koops



IVN doe-tip: welke blaadjes vindt een regenworm het lekkerst?

Elke maand heeft IVN Regio Noord een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber.



Wormen van de compostbak weten wat ze lekker vinden. Ze hebben een voorkeur voor bladeren die snel afbreekbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de bladeren van de els, populier, hazelaar en de linde. Verzamel van deze boomsoorten een afgevallen blaadje en doe ze bij wormen van de compostbak. Leg er ook een blaadje van een eik en een beuk bij. Houd in de gaten van welke soort boom de bladeren het eerste wordt gegeten.