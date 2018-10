Deel dit artikel:













Judoka Larissa Groenwold lang uit de running Judoka Larissa Groenwold lang uit de running (foto: RTV Drnethe)

JUDO - Larissa Groenwold uit De Punt gaat opnieuw een lange revalidatie tegemoet. Tijdens een training kwam ze verkeerd terecht en ging haar heup uit de kom. Zes jaar geleden overkwam haar hetzelfde. Toen stond ze pas na negen maanden weer op de wedstrijdmat.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik riep meteen. Hij is eruit. Dat doet zo ontzettend zeer. Ik ben met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan en daar hebben ze onder narcose m'n heup weer teruggezet. Ik loop nu nog op krukken en over een aantal weken moet ik een MRI-scan laten maken. Dan weet ik pas echt waar ik aan toe ben en of ik misschien nog geopereerd moet worden", laat de Drentse judoka weten.



Groenwold werd Europees kampioene bij de junioren en heeft inmiddels de overstap gemaakt naar de senioren waar ze vorig jaar Nederlands kampioene werd. Ze komt uit in de klasse tot 78 kilo en won in augustus nog brons op de European Open in Minsk.