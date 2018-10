Deel dit artikel:













De Smildes alvast in kerstsfeer De oude situatie aan de vaart (foto: Ilona Flokstra) De pilot op de Grietmansbrug (foto: Helma Mulder)

Het is nog lang geen kerst, toch is de Grietmansbrug aan de Drentse Hoofdvaart vandaag en morgen al versierd. Stichting Kerstverlichting aan de Vaart op de Smildes is bezig met een proef om de felheid van de kerstverlichting te testen.

Geschreven door Josien Feitsma

Dit jaar moet op elf bruggen aan de Vaart de kerstverlichting vervangen worden. Aanleiding voor het vervangen van de verlichting zijn de strenge veiligheidseisen van de provincie. Zo mogen de lampjes niet te veel licht geven en mag het niet door kinderen uit elkaar gedraaid kunnen worden.



Duur en veel werk

Omwonenden baalden toen ze het nieuws te horen kregen. "Het vervangen is niet alleen erg duur, maar betekent ook dat we nu 5.000 lampjes met de hand vast moeten schroeven", legt Helma Mulder van de stichting uit. De stichting krijgt daarom hulp van ongeveer 150 vrijwilligers uit de buurt.



Het vervangen van de lampjes kost Stichting Kerstverlichting aan de Vaart op de Smilde's grofweg 40.000 euro. Gedeputeerde Staten maakte eerder bekend een eenmalige subsidie te verstrekken van 15.000 euro, de gemeente Midden-Drenthe draagt haar jaarlijkse steentje bij en ook het lokale bedrijf Koers wil haar jubileumgift doneren aan de stichting.



Toch is het financiële plaatje nog niet waterdicht. "We moeten nog op zoek naar andere mogelijkheden. Misschien dat de gemeente nog een extra subsidie kan geven als zij meegaat met de strengere eisen", zegt Mulder.



Felle lampen

De lampjes voldoen aan de eisen van de provincie. De stichting zelf twijfelt over de felheid van de lampjes, nadat enkele chauffeurs bij het ontwerp hun kritische feedback gaven. "De chauffeurs vrezen dat het licht de automobilisten afleidt en verblindt. Met name bij de Veenhoopsbrug in het centrum van Smilde kan een probleem ontstaan. Daar rijden auto's recht op af."



Mulder vraagt bewoners hun bevindingen te delen met de stichting. "We hebben onze eigen bewonerscommissies, maar op onze Facebookpagina mogen mensen ook hun mening geven. We willen weten wat chauffeurs ervan vinden."



Dit jaar lukt het de Stichting niet meer om de Vaart op tijd te versieren. "Dat komt vooral omdat de fabrikant de hoeveelheid lampjes niet aankan. Afhankelijk van de resultaten van deze test hopen we volgend jaar weer kerstverlichting te hebben in de dorpen."



Tot die tijd is het afwachten voor de stichting en voor de bewoners. "We hopen echt dat de lampjes niet te fel zijn. Anders moeten we het licht op een andere manier gaan dempen. Iemand opperde al om met bakpapier of met chirurgenhandschoenen de lampen in te wikkelen, maar om dat bij 5.000 lampjes te doen wordt een enorme klus."